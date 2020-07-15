Журналист Андрей Лошак в интервью Юрию Дудю на YouTube рассказал, что так и не смог разобраться в феномене загадочного кыштымского карлика. По словам репортера, так называемый Алешенька не является подделкой, но о его происхождении до сегодняшнего дня так ничего и не известно.

История о странной мумии, которую нашли жители уральского поселка Каолиновый под городом Кыштым, является одной из самых мистических в современной России. В 1996 году пенсионерка, страдавшая психическим заболеванием, нашла в поле 25-сантиметровое существо, похожее на карлика. По ее словам, оно питалось сладостями. Невестка пожилой женщины также подтвердила, что существо постоянно издавало звуки, похожие на свист. Спустя некоторое время Алешенька скончался. Причина смерти загадочного существа не установлена. Его тельце практически сразу после гибели мумифицировалось. Когда делом заинтересовались журналисты и исследователи, труп кыштымского карлика неожиданно исчез.

В беседе с Дудем Лошак признался, что видел простыню, в которую женщина заворачивала Алешеньку. По словам автора нашумевшего фильма, большинство местных жителей уверены в инопланетном происхождении существа, но все может быть намного проще.

«Мне кажется, что речь идет о человеческом плоде с мутациями. В этих местах в 50-е произошла авария, ввиду чего в организме ребенка могли произойти изменения», — поделился своей точкой зрения Лошак.

С точки зрения репортера, пропажа тела оставляет больше вопросов, чем ответов. По его словам, местные жители в большинстве случаев подтвердили странные события, произошедшие в Челябинской области.

«Не думаю, что они стали бы нам врать, так как мы ничего им не платили», — рассказал Лошак, отметив, что для его команды было важно снять правдивый сюжет. Разоблачение «кыштымского феномена» также стало бы рейтинговым, резюмировал Лошак.