Пара Юлии Жуковой и Игоря Григорьева не знает, как доказать свою искренность и любовь. Для победы или хотя бы небольшого продвижения в свадебном конкурсе проекта влюбленные решили пойти на любые ухищрения. Так, Юля пригласила на проект свою сестру, однако родственница Жуковой была огорчена плохим приёмом, а точнее его отсутствием. Сестру Юли просто забыли встретить. Это показали днём в эфире проекта 18 августа 2020 года.



Многие зрители подозревают, что подобный приём придуман не Юлей или Игорем, а организаторами и редакторами проекта, чтобы хоть как-то подогреть интерес к скучноватой паре периметра. Хотя могут ли помочь родственники в таком деле, ведь чтобы поверить в эмоции Игоря и Юли, нужно нечто большее. К сожалению, за пять месяцев жизни пары мало кто верит в их любовь.



Юлия Жукова всё ещё мечтает о пластических операциях и романтических путешествиях в Италию, а Григорьев по-прежнему старается не вступать в конфликты и не разбираться в диалогах ребят.