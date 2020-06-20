Американская компания Johnson & Johnson решила прекратить продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока, сообщает издание New York Times.

«Дискуссии последних недель показали, что некоторые названия наших продуктов для выведения черных точек и их описание линеек Neutrogena и Clean & Clear производили впечатление, что светлая и белая кожа лучше, чем ваш естественный оттенок кожи. Это никогда не было нашим намерением, здоровая кожа — красивая кожа», — заявили в компании.

В компании сообщили, что с сайта убирают продукты Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness, однако они еще какое-то время будут появляться на полках магазинов.

Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа «Тетя Джемайма». Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было «основано на расовом стереотипе», и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.