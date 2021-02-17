Многие относятся к изжоге, как к чему-то нормальному и обыденному, однако она может быть очень опасна.

Вряд ли найдется взрослый человек, которому не знакома изжога. Чаще всего мы сталкиваемся с ней после обильного застолья, особенно, если съели много острого или кислого, а облегчение приносит пара глотков воды. Поэтому мало кто беспокоится по поводу изжоги — она зачастую воспринимается как «расплата» за чрезмерность в еде.

Однако изжога может быть не только опасным симптомом, но и сама по себе несет риски. Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что во время приступа неприятные ощущения возникают не просто так — кислое содержимое желудка выбрасывается в пищевод.

Если изжога — ваш частый спутник, не исключено, что есть проблемы с «клапаном», который в норме не позволяет содержимому желудка возвращаться в пищевод. Если же это происходит, слизистая повреждается. В результате может развиться онкологическое заболевание — постоянные повреждения значительно увеличивают риск перерождения эпителия.

Как пояснил Мясников, если изжога длится годами, следует срочно принимать меры. Для начала нужно пройти обследование и выяснить, из-за чего происходит выброс содержимого желудка в пищевод. После этого нужно придерживаться рекомендаций врача по лечению и диете.

Многим пациентам, постоянно страдающим от изжоги, решить проблему помогает просто изменение образа жизни — правильное питание, отказ от вредных привычек и физические нагрузки.

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