Живот может болеть по массе причин и чаще всего дело, так или иначе, в нашем питании. Но также боль может сигнализировать о серьезных проблемах, при которых нужна срочная помощь.

Врачи часто предупреждают – любая внезапно возникшая сильная боль, не важно, связываете ли вы ее с хроническими заболеваниями или нет, должна стать поводом для визита к врачу. Хирург-колопроктолог Бадма Башанкаев рассказал на канале «Россия 1», как отличить опасную боль в животе.

По мнению Башанкаева, самая опасная боль в животе возникает при аппендиците. Воспаление аппендикса может привести к перитониту и смерти. Такая боль фиксируется чуть ниже пупка, чаще всего она бывает тупой и ноющей. Она не проходит со временем, а симптомы нарастают. Срочно нужно бить тревогу, если поднимается температура, наблюдаются признаки интоксикации – слабость, бледность, тошнота.

Вторая в рейтинге опасных болей может свидетельствовать о язве или перфорации желудка. Это очень опасное состояние, при котором может потребоваться срочная операция. Если у вас уже диагностирована язва, то нужно обращать внимание на изменение симптомов. Например, у многих больных периодически могут быть боли, которые быстро проходят или снимаются какими-то средствами. В частности, характерные для язвы «голодные боли» проходят после приема пищи.

Между тем, язва может развиваться бессимптомно и проявиться внезапно. В таком случае чаще всего это проявляется так называемой «кинжальной» болью в районе солнечного сплетения. Во время приступа больному хочется согнуться, при этом возникает слабость, бледность. Если появилась рвота или жидкий стул цвета кофейной гущи, нужно срочно вызывать скорую – это может быть желудочное кровотечение.

Из-за избыточного употребления алкоголя или жирной пищи может развиться панкреатит. Его приступы могут проявляться довольно сильной болью в животе без четкой локализации – будто бы одновременно болит и желудок, и кишечник, и печень. Боль, отдающая в правое подреберье, может быть признаком острого холецистита.

Ранее мы рассказывали о симптомах рака кишечника.