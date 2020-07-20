Они могли стать убежищами для живых организмов.

Научный журналист Сид Перкинс предложил искать жизнь на Марсе в «световых люках» — отверстиях, которые находятся в лавовых трубках на Красной планете, пишет канал «Наука».

Лавовые трубки на Марсе образуются, когда поверхность текущей лавы охлаждается и затвердевает. При этом лава под ней продолжает течь. Подобные образования возникают и на Луне, и на Марсе, и на Земле.

Журналист предполагает, что у живых существ на Марсе, если они когда-то населяли эту планету, была возможность укрыться именно в лавовых трубках. Легче всего в них проникнуть через «световые люки» — отверстия в верхней части трубы, где обрушился потолок.

Фото: nasa

«Если на Марсе когда-либо были живые существа, они могли переместиться в такие убежища, поскольку планета развивалась и условия на поверхности становились все более суровыми. Некоторые исследователи предполагают, что микробная жизнь все еще может существовать в подземных убежищах Красной планеты», — отмечает Перкинс.

Это предположение поддержал и планетолог из Исследовательского центра НАСА Паскаль Ли. Он отметил, что лавовые трубки на Марсе и других планетах могли бы быть «границей между жизнью и смертью».

Перкинс считает, что первыми лавовые трубки должны исследовать роботы. В НАСА уже разрабатывают концепцию спускающегося робота-дайвера для исследования лавовых трубок на Луне и в будущем на Марсе.