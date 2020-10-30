Мальчика, живущего с бездомными в самодельной хижине в лесу подмосковной Балашихи, забрали в детский дом, сообщили РИА Новости в Управлении делами администрации городского округа Балашиха.

Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине.

По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковной прокуратурой была организована проверка.