К врачу житель Китая обратился только после того, как перестал контролировать и чувствовать верхнюю правую часть тела.

В Китае врачи вытащили из мозга 23-летнего пациента 13-сантиметрового червя. Паразит жил в мозге парня почти всю его жизнь. При этом во время операции паразит был живым и, возможно, в скором времени убил бы своего «хозяина».

Как рассказал медикам пациент, еще в детстве он сталкивался со странными симптомами. Он помнит, что в шестилетнем возрасте его беспокоило онемение конечностей. Но родители были бедны и не хотели платить за визиты к доктору без достойной причины. Они говорили ему, что все в порядке.

Со временем парен привык к странным симптомам и почти перестал обращать на них внимание. Пока однажды не утратил чувствительность в правой верхней части туловища. Тогда он наконец обратился в больницу. Врачи сделали снимок мозга и увидели паразита.

Медики рассказали изданию Daily Mail, что, вероятнее всего, их пациент действительно заразился в детстве. Скорее всего, это произошло при употреблении сырого мяса каких-то диких животных. В его случае операция была необходима — паразит угрожал серьезным нарушением функций мозга, вплоть до летального исхода.

Пока не ясно, сможет ли парень полностью восстановиться, но операция прошла успешно, паразита извлекли и более крупные неприятности ему теперь точно не грозят, а это уже большой плюс.

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