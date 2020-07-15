В Колумбии пациента больницы объявили мертвым и отправили в морг, но родственники обнаружили его там живым, сообщает El Nacional.

Как сообщается, 67-летнего Хуана Хосе Муноса Ромеро доставили в больницу с повышенным артериальным давлением. Шестого июля врачи сообщили, что Ромеро умер. Родственники этому не поверили, но увидеть тело им не разрешили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Позже дочь Ромеро смогла пробраться в морг, где увидела, что ее отец дышит, а глаза у него открыты. Врачи пытались убедить ее, что это естественная реакция, которая наблюдается у человека после смерти. Женщина не поверила и решила забрать отца в другую клинику. Сейчас он проходит лечение.

Как объяснил сын Ромеро, время, которое тот провел в морге, не прошло бесследно — теперь мужчина страдает от ишемии.