Жителя Новокузнецка (Кемеровская область) будут судить за жестокое обращение со своим котом, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура региона 18 июня.

По версии следствия, в апреле мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выкинул кота в окно пятого этажа на глазах у дочери. Причиной тому стала испачканная животным постель.

Девочка побежала на улицу и обнаружила питомца живым во дворе — кот сидел, поджав задние лапки и хрипя. Девочка в сопровождении старшей сестры отвезла любимца к ветеринару, тот диагностировал у кота множественные травмы. Было принято решение усыпить питомца, пишет «Газета.ру».

Мужчину обвинили в жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Дело направлено в суд.

«Обвиняемый вину признал полностью, пояснил, что был очень зол на кота, хотел его проучить», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в марте житель Санкт-Петербурга выстрелил в кота, травмировав животное. Мужчина был задержан.