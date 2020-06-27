Накануне жительница Вологды проголосовала сначала на избирательном участке, а затем еще раз на придомовой территории.

Однако это выявила избирательная комиссия Вологодской области. Об этом было доложено в ЦИК, а затем и в полицию.

По данному случаю в УМВД России по Вологодской области проводится проверка. Оказалась, что проголосовавшая женщина сама является членом По данному случаю в УМВД России по Вологодской области проводится проверка. В связи с этим случай расценивается, как спланированная провокация. Нарушительнице грозит штраф в 30 тыс рублей.