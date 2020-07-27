С американском Сиэтле снова бунт, который пытаются усмирить с четверга, хотя полиция еще 2 июля ликвидировала так называемую «Автономную зону Капитолийского холма». В своё время ее создали протестующие против расизма, но в действительности это была территория, где царствовала полная анархия. В последние дни своего существования в зону был разрешён допуск только чернокожим.

Новые волнения в городе начались в четверг.

— Все время, начиная с четверга, мятежники бросают в полицейских камни, бутылки, взрывоопасные вещества, и бьют стекла зданий, — говорит жительница Сиэтла Татьяна Клаин.

Полиция Сиэтла объявила беспорядки мятежом посте того, как протестующие попытались взорвать стены полицейского участка. После этого в город прибыли сотрудники федеральных правоохранительных органов, или, как их называют в США, — федеральные агенты. Они взяли под охрану федеральные здания.

— Местные власти были против федералов, — рассказывает Татьяна, — они считают, что их присутствие только усугубит и без того напряженную ситуацию.

Волнения в городе начались в поддержку протестующих в Портленде, которым грозят аресты. Массовый марш-бросок начался с Бродвея и Пайн, после обошел Восточный участок, где и встретился с другими группами протестующих. Люди призывали составить список требований Black Lives Matter.

К четырем часам вечера мирная акция переросла в разрушительный протест. В итоге было подожжено пять строительных прицепов в Центре содержания несовершеннолетних. Произошли нападения на съемочные группы, которые вели репортажи с места событий. Также были выбиты окна внутри Starbucks на 12-й авеню.

— Из окон валил дым, по всей видимости, туда бросили дымовую шашку, — говорит Татьяна. — Были разбиты окна в некоторых других помещениях по соседству.

Полиция сообщила о многочисленных взрывах и о пожарах, в том числе в Восточном районе, где участники беспорядков прорвались через защитное ограждение с целью штурмовать здание полиции.

Для разгона демонстрантов полиция использовала перцовые баллончики и взрывные дымовые шары. Такую возможность они получили после того, как федеральный судья в пятницу вечером заблокировал постановление городского совета Сиэтла, запрещающее полиции использовать меры по контролю за толпой.

По итогам усмирения бунта было задержано 47 участников столкновений. По меньшей мере 45 человек оказались арестованы за нападение на офицеров и отказ покинуть место демонстрации.

Всего во время беспорядков в Сиэтле пострадали около 60 полицейских.

На 10 часов вечера субботы 21 офицер был ранен кирпичами, камнями и взрывчатыми веществами. Один сотрудник полиции был госпитализирован с травмой колена, вызванной взрывчаткой. Представитель медицинского центра Harborview заявил, что на вечер субботы офицер находился в удовлетворительном состоянии. В воскресенье ещё 12 сотрудников полиции были ранены, один из них оказался в больнице с ожогом шеи после попадания фейерверка.

Местные жители болезненно реагируют на события в городе.

— Дочь живёт в Сиэттле, — делится в сети Наталья Маргулис, — У них было очень плохое положение с коронавирусом, одно из худших в стране. И до сих пор она работает дистанционно. Живёт в трех блоках от места, где зачистили анархистскую соцреспублику. Резко за полтора месяца увеличилась в городе преступность, в разы. Одним словом, дочка из дома месяц как совсем не выходит — боится. Продукты заказывает онлайн.

Некоторые американцы из других штатов в сердцах говорят о том, что Трамп ввёл федеральные войска напрасно. Надо было бы оставить город с теми, кого горожане выбрали во власть, и пусть «пожинают плоды их прогрессивной деятельности. Может в следующий раз поумнеют и проголосуют иначе».