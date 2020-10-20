В городе Сатка Челябинской области девушка устроила шоу с раздеванием. По словам очевидцев, женщина танцевала, пела, а затем начала снимать одежду до нижнего белья, приставая к посетителям. Люди, находившиеся в очереди, просили женщину успокоиться и вести себя адекватно. Все происходящее попало на видео, а затем в социальные сети «Вконтакте».

В пресс-службе районной больницы города Сатки сообщили, что инцидент произошел утром 19 октября. Женщина состоит на учете у психиатра и регулярно получает стационарное лечение. В учреждение вызвали наряд полиции, которые и приняли необходимые меры.

В комментариях под постом южноуральцы осудили поступок автора видео. По словам пользователей, он должен был не снимать происходящее, а помочь женщине. Многие уверены, подобный контент нужно было давно удалить.