Жительница Самары получила от местного энергосбыта счет за тепло за месяц на 30 млрд рублей. В квитанции значится сумма в 30 432 243 018,90 рублей, сообщает портал ProGorodSamara. «Вот такая сумма платежа за месяц пришла. Это как понимать вообще?» — написала шокированная россиянка.

Теплоэнергетики же ответили изданию, что такого счета не выставляли. Причина такой огромной суммы – ошибка платежного сервиса. Все дело в том, что при отображении номер лицевого счета и начисления отображались как сумма. Поэтому и получилась такая «космическая» сумма.

Отмечается, что на данный момент данная неисправность устранена.