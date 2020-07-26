В Кургане местная жительница заявила, что использовала браслет безопасности для того, чтобы удерживать восьмилетнего сына, страдающего низкофункциональным аутизмом, пишет портал «45.ru».

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина вела ребенка при помощи удерживающего устройства. Автор ролика заявила, что женщина якобы гуляла с мальчиком «на поводке». Видео вызвало обсуждения среди пользователей.

Женщина рассказала, что в момент, когда она шла с пожилым мужчиной и мальчиком и ее сняли на видео, семья ходила за водой и возвращалась домой. По ее словам, у полуслепого пенсионера тяжелая форма болезни Альцгеймера. Ребенок же не может говорить, не понимает, когда к нему обращаются, не осознает опасности.

"Если он убежит, я его догоню, но для того, чтобы догнать, мне сначала нужно было бы оставить полуслепого и не понимающего окружающего мира дедушку одного на улице. Пока я бы объясняла ему, что мне нужно догнать сына, могло бы случиться что-нибудь страшное", — отметила собеседница.

Она объяснила, что далеко не все водители способны понять, что нормально выглядящий ребенок может выскочить на машину.

"Это вынужденная безопасность", — подчеркнула женщина.

Жительница Кургана заключила, что у детей с расстройствами аутистического спектра низкая социальная привязанность к близким и родителям, они практически не воспринимают авторитет взрослых.