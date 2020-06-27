Супруги долгое время не могли завести ребенка, а когда у женщины сильно заболел живот, она впервые попала на приличное обследование в больницу. В тот день ее жизнь перевернулась.

Жительница индийского города Калькутта девять лет пыталась подарить первенца своему мужу, но ничего не выходило. Однажды у нее начались сильные боли в животе. Тогда 30-летняя женщина впервые в жизни прошла нормальное медицинское обследование – ее семья бедна и они обращаются в больницу только в крайних случаях.

Пытаясь найти причину боли, врачи провели анализы и сделали УЗИ органов брюшной полости. Результаты оказались удивительными – пациентка на самом деле мужчина. Синдром Морриса или нечувствительность к андрогенам, это редкое заболевание. При нем человек на самом деле является мужчиной, но внешне ничем не отличается от женщины. Так случилось и с героиней этой истории – у нее женский голос, развита грудь и женские наружные половые органы.

При этом у нее нет матки и яичников. К слову, месячных у нее никогда не было, но она не знала, что это не нормально и все равно пыталась забеременеть. Кариотиипироваание показало, что у нее действительно мужская пара половых хромосом.

Но это шокирующее известие было не самым страшным. Врачи обнаружили у пациентки рак яичка – семиному. Именно из-за этого у нее и была боль в животе. Сейчас женщина проходит лечение от рака.

Конечно, и для нее самой, и для мужа все это стало огромным шоком. С ними работают психологи, чтобы убедить супругов жить как раньше. Какое решение они примут, покажет время.

Кстати, врачи нашли этот же синдром у младшей сестры пациентки и двух ее теток. Поэтому в этом случае причиной проблем точно является наследственность — вероятнее всего в следующих поколениях тоже будет встречатся синдром Морриса.

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