Кошка поцарапала руку хозяйки и лизнула ранку. Вскоре пожилая женщина впала в кому и скончалась.

В австралийском городе Мельбурн скончалась женщина, которую заразила опасной инфекцией любимая кошка. Родственники 80-летней женщины рассказали изданию Herald Sun, что пожилая женщина играла с кошкой, она слегка оцарапала ее, а потом облизала. Любой владелец кошки скажет – это обычное дело, так происходит почти каждый день. Но дело в том, что кошки могут переносить опасные заболевания. В подавляющем большинстве случаев это касается животных, которые выходят из дома.

Пожилую жительницу Мельбурна обнаружили без сознания в тяжелом состоянии в собственной постели. Врачи диагностировали у нее бактериальный менингит, вызванный бактерией pasteurella multocida.

Пациентка впала в кому. Врачи пытались спасти ее, но через девять дней сказали родственникам, что состояние не меняется. Женщину отключили от аппаратов жизнеобеспечения и она скончалась.

Инфекционист местной больницы Линдси Грейсон отметила, что нельзя позволять кошкам лизать открытые раны и любые повреждения кожи, хотя животные часто стремятся сделать это. Особенно осторожными нужно быть людям с ослабленным иммунитетом, а кошке обязательно нужно ставить все необходимые прививки – в разных регионах рекомендации по профилактике могут быть разными.