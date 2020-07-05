Третий уровень эпидемиологического предупреждения объявлен в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая из-за выявления пациента с подозрением на бубонную чуму, говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения города Баян-Нур, опубликованном агентством Синьхуа.

Сообщается, что в субботу в больницу города Баян-Нур поступил пациент с подозрением на наличие бубонной чумы. В связи с этим в воскресенье было принято решение объявить третий уровень предупреждения по профилактике, который будет действовать до конца года.

«В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим население строго следовать требованиям по профилактике эпидемии», — говорится в постановлении, опубликованном агентством Синьхуа.

Власти рекомендовали не охотиться на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.

Ранее сообщалось, что чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболело два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойств нет.

Болезнь распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, однако это единичные случаи.