Власти ОАЭ разрешили подданным и постоянно проживающим в стране иностранцам выезжать для путешествий за пределы страны, сообщило в пятницу эмиратское агентство WAM.

«Выезд за границу в целом становится возможным для подданных ОАЭ и иностранцев-резидентов при соблюдении мер предосторожности», — цитирует агентство решение властей.

Они рекомендовали тем, кто отправляется в путешествие, до поездки сделать тест на коронавирус, а также при возвращении иметь с собой свежие результаты анализа, сделанного в месте пребывания. Кроме того, власти ОАЭ рекомендовали воздержаться от заграничных поездок лицам старше 70 лет и людям с хроническими заболеваниями.

По последним данным минздрава страны, с начала пандемии в ОАЭ выявлено более 49,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 38,6 тысячи пациентов выздоровели, 317 человек умерли.