Власти французского города Марсель официально запретили жителям появляться на улицах в одежде с символикой «Пари Сен-Жермен» в воскресенье в день финала Лиги чемпионов УЕФА с участием столичного клуба и мюнхенской «Баварии».

Наказанием за нарушение данного запрета будет штраф в размере 30 тысяч евро, лишение свободы сроком до шести месяцев и запрет на посещение стадионов.

Префект департамента Буш-дю-Рон Эмманюэль Барб заявил, что власти ввели данный запрет из соображений безопасности, также они не могут позволить массовые скопления людей, учитывая ситуацию с коронавирусом.

«Марсель» — исторически главный соперник «ПСЖ», поэтому успехи столичной команды в еврокубке не слишком радуют местных фанатов. Как отмечает Le Parisien, после полуфинального матча «ПСЖ» — «Лейпциг» (3:0) группа болельщиков «Марселя» устроила беспорядки, нападая на людей в футболках парижан, скандировала оскорбительные кричалки и жгла пиротехнику.

[Info Le Parisien] Le port du maillot du PSG interdit dans le centre-ville le soir de la finale à Marseille pour «prévenir tout trouble à l’ordre public» > https://t.co/GVxNd9RVRS pic.twitter.com/Rp0iOtA6AQ — Le Parisien (@le_Parisien) August 20, 2020

В самом Париже после исторической победы «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ тысячи фанатов вышли праздновать это событие на Елисейские поля и другие улицы города. Власти французской столицы выразили обеспокоенность в связи с возможным ухудшением эпидемиологической ситуации из-за несоблюдения участниками гуляний социальной дистанции.

Ситуация с распространением коронавируса во Франции заметно ухудшилась в последние недели. За последние сутки выявлено более 4,7 тысяч новых инфицированных. Всего в стране зарегистрировано 229 814 случаев заражения.

Финал Лиги чемпионов УЕФА с участием «ПСЖ» и «Баварии» пройдет 23 августа на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.