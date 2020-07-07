Эвакуация из-за возросшей опасности оползней на фоне продолжающихся ливней рекомендована 350 тысячам жителей в Японии, сообщил телеканал NHK.

На основании сводных данных с мест указывается, что эвакуация рекомендована для 140 тысяч жителей административного центра префектуры Эхимэ на острове Сикоку города Мацуяма и 210 тысяч жителей префектуры Оита на острове Кюсю.

Ливни, обрушившиеся на юго-запад Японии с субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 50 человек, три человека находятся в критическом состоянии, 11 человек числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек.

На местах работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают не только Кюсю, но и остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия.