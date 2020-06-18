Жителям Буэнос-Айреса снова ограничили возможность бегать и гулять во время карантина, следует из заявлений мэра города Орасио Ларреты.

Только полторы недели, 8 июня, назад граждане смогли после трех месяцев изоляции выйти на улицу и пробежаться или просто пройтись, до этого люди прогуливались до аптеки и магазинов. В первый же день, когда был снят запрет, на улицы Буэнос-Айреса выбежали тысячи людей. Им было разрешено выходить по ночам – с 20.00 до 8.00 утра.

Дело в том, что в Аргентине, как и во многих других странах Латинской Америки, бег пользуется большой популярностью у граждан, это один из самых распространенных видов спорта. Однако массовый забег привлек внимание властей, и они решили изменить правила.

«Мы расширим время пребывания на улице… Можно будет выходить с 19.00 до 9.00 утра, выход на улицу будет в соответствии с номером паспорта», — сообщил мэр города в интервью радио Mitre. Те, чей паспорт заканчивается на четную цифру, будут бегать по четным дням, у кого на нечетную – по нечетным.

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Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение.

Кроме того, столичное правительство ужесточило правила проезда в общественном транспорте. Теперь им смогут пользоваться лишь те граждане, работа которых относится к чувствительным и важным сферам деятельности, — медики, сотрудники аптек, продовольственных магазинов, журналисты – то есть все те, которым было разрешено передвигаться по городу в самом начале введения карантина.

Те граждане, которым разрешили работать позднее (сотрудники автомастерских, обувных магазинов, оптик и т.д.), теперь должны будут добираться до работы не на общественном транспорте.

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