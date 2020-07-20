В Томской области 47-летнего мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы за убийство двух человек и покушение на убийство еще четырех в пьяной ссоре. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Преступление было совершено в августе 2018 года. Мужчина ночью поругался с пьяной компанией, выпивавшей возле магазина. В том числе, в пьяной драке погибла женщина, которая случайно оказалась рядом. На суде обвиняемый говорил, что действовал в целях самозащиты, но обвинение настояло на том, что он специально бил в жизненно важные органы.