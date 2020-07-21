На город Нижние Серьги в Свердловской области обрушился сильный ливень. Дождь шел несколько часов не переставая, в результате чего из берегов вышли две реки: Средняя и Заставка. По информации регионального МЧС, в городе затопило 231 жилой дом, 4 административных здания, четыре моста разрушены, на местах дорог образовались реки с бурным течением. В районе введен режим ЧС. Местные жители рассказали «», что пока не осознают масштабы произошедшего.

"Летом воды в речке Средняя по щиколотку. В понедельник в 17:00 начался ливень, а уже к 19:30 река вышла из берегов и начала подтоплять дома. В центре города сейчас разбирают завалы, мосты смыло, река Заставка поменяла свое русло и теперь вместо дороги река", — рассказывает местная жительница Людмила. По ее словам, под угрозой разрушения находятся плотины. "Люди растеряны. Никто такого не помнит. В 60-х годах Средняя речка из берегов выходила. Еще река Серьга поднималась весной сильно, но не до такой степени".

В соцсетях люди спрашивают, какие улицы пострадали меньше всего. Кто-то пытается найти пути объезда, другие волнуются за своих родных. Из-за сильных порывов ветра повалены столбы линий электропередачи и нижесергинцы остались без света. Сейчас дождь прекратился и вода постепенно начала уходить. "Дом моих родителей не подлежит восстановлению. Затопило земельный участок, все посадки смыло, у постройки отвалилась стена и дом накренился. Родители сейчас находятся у родственников и пока не осознают, что произошло. Хорошо, что в момент случившегося они были в гостях", — поделилась местная жительница Юлиана.

В городе проводятся аварийно-восстановительные работы. Бригады энергетиков принимают меры по восстановлению электроснабжения. В ликвидации последствий паводка участвуют МЧС, полиция, Росгвардия, энергетики и коммунальные службы. Президент Владимир Путин отправил в затопленный уральский город главу МЧС Евгения Зиничева. Всего задействована группировка сил и средств в количестве 390 человек и 59 единиц техники.

Ситуацию "" прокомментировала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС Галина Шепоренко: " За два часа выпала месячная норма осадков. А ночью выпало еще 20% от месячной нормы. Поэтому, конечно, интенсивность осадков была очень большая. Местность там неровная, холмистая и вода стекала в русло речек, подъемы там были большие. Осадки были связаны с малоподвижным фронтом, который какое-то время почти не перемещался. Дожди были и в других районах: на юго-западе области, в соседней Челябинской области и в Пермском крае. Везде выпало с месячную норму или близкую к этому. Мы думаем, что в ближайшие трое суток интенсивных осадков быть не должно. Ситуация меняется и я не знаю в лучшую или худшую сторону, потому что в целом на территории осадки катастрофически нужны. Все это время была сильная засуха, страдает урожай и есть риск возникновения пожаров".