Трассу международного значения перекрыли в ходе акции протеста жителей из-за длительного отсутствия газа в селе Грушевка в Харьковской области, сообщила в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины в области.

«Третьего июля в селе Грушевка Купянского района, через который проходит трасса государственного значения «Чугуев-Меловое», около 30 местных жителей частично заблокировали движение автотранспорта. Предоставляется проезд специальным автомобилям и рейсовым автобусам с пассажирами. Жители решили провести акцию протеста из-за длительного отключения газоснабжения в селе», — сообщается на сайте.

Правоохранители на месте обеспечивают охрану общественного порядка.