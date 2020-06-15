Жители самопровозглашенной Луганской народной республики с паспортами Российской Федерации смогут принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

«Жители ЛНР, имеющие гражданство Российской Федерации, достигшие на день проведения голосования возраста 18 лет, могут принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении на официальном сайте Центральной избирательной комиссии ЛНР.

Сообщается, что участие в голосовании является «свободным и добровольным». Уточняется, что жители ЛНР, имеющие гражданство РФ, могут проголосовать на одном из 12 участков на территории Ростовской области.

«Голосование будет проводиться с 25 июня по 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации с 8.00 до 20.00 по местному времени в помещениях соответствующей участковой избирательной комиссии… Для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, а также заявление, поданное лично на избирательном участке», — говорится в сообщении ЦИК ЛНР.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля.