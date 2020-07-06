Населенный пункт славится своей крестьянской архитектурой.

Звание «любимой деревни Франции» получила небольшая коммуна Унспак, пишет Lonely Planet.

Населенный пункт находится в регионе Гранд-Эст, недалеко от французско-немецкой границы. Деревня известна своими небольшими фахверковыми домиками (типичная крестьянская архитектура в Центральной и Северной Европе) с милыми оконными ставнями и цветущими клумбами.

Фото: John Elk III

Выбор любимой деревни проходит во Франции ежегодно и длится несколько месяцев. Победителя определяют по телевизионному голосованию. Победа в конкурсе обеспечивает приток туристов. Так, например, победитель 2013 года деревня Эгисхайм пережила настоящий туристический бум. В прошлом году Унспак посетили 2000 путешественников, в этом году ожидают увеличение примерно на 30%.

В Унспаке проживает менее 700 человек. Добраться до деревни можно на машине или на поезде. От Страсбурга (находится в 45 км от Унспака) менее чем за час.