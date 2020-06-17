В воскресенье, 21 июня, жители целого ряда регионов планеты смогут наблюдать необычное небесное явление — кольцеобразное солнечное затмение. Иногда его называют «кольцо огня», отмечает Science Alert.

Затмение будет частичным, та как Луна, проходя по диску Солнца, закроет 99,4% его поверхности внутри, при этом останутся видимыми края. Они и создадут то самое «кольцо огня».

Затмение продлится всего 38 секунд. Лучше всего его смогут разглядеть жители стран Центральной и Восточной Африки, Омана и Йемена, севера Индии, Китая, Японии. Частичное закрытие солнечного диска будет заметно в России, странах Центральной Азии и на севере Австралии, следует из данных Time and Date. Этот же ресурс предоставляет таблицу времени начала и завершения затмения, в том числе в Москве.