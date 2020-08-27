Жители Воронежа стали получать новые квитанции ЖКХ. В них появилась строка про отведение сточных вод, по сути, это оплата дождя и талого снега. Сумма платежа небольшая — максимально она достигает нескольких десятков рублей. Но плата зависит от количества этажей в доме и от того, в каком объеме люди пользуются водоснабжением, сообщает портал «Вести Воронеж».

Строка про отведение сточных вод существует в Воронеже с 2017 года и включена в услуги по содержанию общедомового имущества. Однако местные жители называют ее «счетами за дождь или талый снег». Такие платежи обязаны вносить сотни тысяч воронежцев. Цена услуги невысокая — около четырех тысяч рублей с каждой многоэтажки. Однако местные жители недовольным таким положением дел, так как не хотят оплачивать природные осадки.

В местной управляющей компании рассказали, что строка в квитанциях не связана с осадками. Она имеет отношение к «утилизации сточных вод», например, после уборки в подъездах. Разбирательства продолжились в городских судах. Как рассказала Ольга Дятлова, руководитель юридической службы группы коммунальных компаний, взимание платы за подобные услуги вполне законно.

«За нее будут платить только жители домов, где есть централизованная канализация. От платежей освобождаются дома, которые пользуются выгребными ямами», — отметила Дятлова.

Подобные счета уже получали жители города Чусовой в Пермском крае. В течение нескольких лет их заставляли платить за атмосферные осадки — коммунальщики включили в стоимость водоотведения сбор за таяние снега и дождь. С людей незаконно взимало средства муниципальное предприятие «Горводоканал», заключившее с абонентами договоры на водоснабжение и водоотведение. Позже была установлена точная сумма переплаты за коммунальные услуги, а предприятию приказали прекратить поборы.