Всем привет! Я лужа возле дома 10 по улице Тихоокеанская в г.Южно-Сахалинск. Мне уже исполнилось 25 лет, и пора по взрослому осваивать Инстаграм 🙂 Расскажу немного о себе: Я — лужа. Но не просто лужа, а самая большая, старая и могущественная лужа в нашем микрорайоне. Меня уже 25 лет не могут победить городские власти 🙂