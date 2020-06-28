Двойное убийство расследуется межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Тамбовской области по факту обнаружения вечером 27 июня во дворе собственного дома в селе Вольная Вершина тела 70-летнего пенсионера и его 68-летней супруги.

Как сообщает сайт ведомства, следствие быстро вышло на подозреваемого — 59-летнего соседа погибших, который давно конфликтовал с пожилой четой.

В тот злополучный вечер, подозреваемый крепко напился, взял заостренный штырь, вошел во двор соседей и несколько раз проткнул сидевшего у дома пенсионера. А когда из дома вышла его жена, то мужчина насадил на штырь и ее.

От полученных ранений потерпевшие скончались на месте преступления.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.