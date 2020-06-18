В Следственном комитете по Омской области рассказали, что 35 летний мужчина при помощи двух ножей и топора расправился с 29-летним любовником своей жены. Мужчина узнал об измене спустя год, но все равно решил отомстить.

Утром 17 июня рогоносец поджидал своего обидчика возле его подъезда. После убийства он попытался скрыться на автомобиле, однако, машина увязла в траншее. Мужчина поджег машину и попытался убежать, но тут его поймали полицейские, утверждают в СК. Подозреваемый в убийстве помещен в СИЗО, расследование преступления продолжается, передает «Город.55».