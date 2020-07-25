Житель Херсонской области Украины незаконно удерживал 13 работников и заставлял их работать по 15 часов в день.

Как сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу МВД, двое потерпевших смогли сбежать и сообщить о преступлении в полицию. По данным правоохранителей, в «трудовом лагере» оказались 13 человек от 19 до 53 лет. Среди них также было две женщины. Все рабочие жили в сарае в антисанитарных условиях.

Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих «пленников» в аренду местным фермерам. Рабочие трудились на полях с пяти утра и до сумерек. По их словам, 30-летний хозяин давил на них и запугивал и обещал заплатить только в конце лета.

Полицейские выяснили, что злоумышленник нашел бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения в Кировоградской и Закарпатской областях, обещая им зарплату, проживание и питание. Деньги за полевые работы он забирал себе.

В результате полиция возбудила уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Торговля людьми».