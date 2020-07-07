Случай заражения человека поедающей ткани мозга амебой подтвержден во Флориде. Ученые предупреждают о росте популяций смертельно опасных паразитов на фоне климатических изменений.

Заражение амебой под названием неглерия Фоулера подтвердили у жителя округа Хиллсборо штата Флорида. О состоянии пациента не сообщается.

В департаменте здравоохранения штата призвали людей, часто купающихся в открытых водоемах, проявлять осторожность, не беспокоить песчаное дно.

«Помните, что это заболевание встречается редко, и эффективные стратегии профилактики могут обеспечить безопасный и расслабляющий летний купальный сезон», – предупреждает департамент.

Желательно также избегать водоемов с температурой воды выше среднего, особенно высыхающих. А главное – надо не забывать закрывать нос.

«Неблагоприятное воздействие на здоровье человека может быть предотвращено путем предотвращения контакта носа с водой, поскольку амеба проникает через носовые ходы», — говорится в сообщении департамента здравоохранения.

Дело в том, что если зараженная неглерией вода попадет, например, в рот, а оттуда в пищевод, то с человеком ничего не случится. Зато попадание в нос крайне опасно: одноклеточная амеба-паразит проникает в мозг через обонятельный нерв. Утешает одно: от человека к человеку неглерия, насколько известно, не передается.

Вообще-то, случаи заражения опасным паразитом достаточно редки. Во Флориде, где амебы часто встречается в теплых пресных водоемах, зафиксировано 37 подобных происшествий с 1962 года. Несколько десятков заражений имели место и в Европе, в частности, в Чехии. В России случаев заражения неглерией Фоулера не задокументировано, сообщает Би-би-си.

Неглерия обитает в теплых водоемах и активизируется в летние месяцы. Некоторые специалисты полагают, что климатические изменения на Земле провоцируют размножение амеб-паразитов

В местах, где водоемы пересыхают, амебы переносятся по ветру вместе с пылью со дна. Амеба может попасть в организм человека, если тот вдыхает такую пыль. Оказавшись в человеческом организме, паразит активизируется.

Бурное размножение амебы приводит к возникновению кровоизлияний и некроза в сером и белом веществе мозга, что вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит.

У пострадавшего вследствие постепенного разрушения мозга появляются такие симптомы как повышение температуры, лихорадочное состояние, тошнота, рвота, нарушение координации движений, похожие на эпилептический припадок судороги. Так что жителей, обнаруживших у себя такие проявления, призывают поскорее показаться врачам.

Ведь чаще всего болезнь заканчивается смертельным исходом. Как сообщает CNN, из зарегистрированных в Соединенных Штатах 143 известных случаев заражения амебой пациенты выжили лишь в четырех случаях.

Потенциальную опасность представляют не только естественные водоемы, но даже бассейны, если вода в них не прошла хлорирование должным образом.

Службы здравоохранения также обращают внимание на то, что следует проявлять осторожность не только при купании в открытых водоемах, но и при санитарно-гигиенических процедурах. В частности, есть риск подцепить амебу при использовании устройства для промывания носа. Американцев призывают применять для этого «только кипяченую и охлажденную, дистиллированную или стерильную воду для приготовления растворов для промывания носа».