Жителя Флориды обвиняют в мошенничестве, в результате которого он присвоил себе почти четыре миллиона долларов, предназначавшиеся на зарплаты во время пандемии коронавируса, сообщает минюст США.

По данным следствия, 29-летний Дэвид Хайнс обратился в банки для получения помощи в рамках федеральной программы, которая проводилась по всей стране. Молодой человек от имени различных компаний запросил кредиты на общую сумму 13,5 миллиона долларов, указав при этом недостоверные данные. В заявках он указывал, что средства необходимы на зарплату сотрудникам. В итоге Хайнсу одобрили льготные кредиты на сумму 3,9 миллиона долларов.

«В течение нескольких дней после получения средств Хайнс приобрел спортивный автомобиль Lamborghini Huracan 2020 года выпуска примерно за 318 тысяч долларов, который он зарегистрировал совместно на свое имя и имя одной из своих компаний. В течение нескольких дней и недель после этого Хайнс не производил выплаты заработной платы, которые он требовал по своим кредитным заявкам. Вместо этого он делал покупки в роскошных магазинах и на курортах Майами-Бич», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент ареста на счете Хайнса оставалось около 3,4 миллиона долларов.

Программа «Защита заработной платы» была предусмотрена законом о помощи пострадавшим от коронавируса. Она дает возможность малым предприятиям и другим организациям получать кредиты со сроком погашения два года и процентной ставкой в 1%. Общий размер программы составляет почти 670 миллиардов долларов, срок обращений по ней заканчивается 8 августа.