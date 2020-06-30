Но оказаться там артефакт мог в 1990-х годах.

Житель поселка Усть-Поча в Архангельской области Андрей Аникиев нашел у себя на огороде наконечник копья, датируемый IV-III веком до нашей эры. Об этом сообщается на сайте Кенозерского нацпарка, на территории которого находится населенный пункт.

Археологи предположили, что найденный объект – это наконечник от дротика или небольшого копья. Он хорошо сохранился: видны все следы обработки камня человеком. Есть лишь небольшой скол в месте крепления наконечника к копью или дротику. Находка относится к эпохе неолита.

Фото: Анны Анциферовой

Андрей Аникиев считает, что наконечник мог попасть на его участок в начале 1990-х. Тогда в поселке разбирали стоявшую у озера ферму, землю оттуда свозили на огороды местных жителей. Это объясняет, почему наконечник нашли вдали от озера, где ранее находили стоянки древнего человека.

Артефакт передан в фонд Кенозерского нацпарка.

«Очень важно, когда местные жители осознают ценность таких находок. Мы благодарны Андрею Егоровичу за то, что он решил сохранить этот предмет и передать парку. Тем более, что наконечников стрел, дротиков и копий в нашем археологическом собрании совсем немного, – сказала главный хранитель музейных фондов национального парка Анна Анциферова.