Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что не ощущал недомогания после вакцинации от коронавируса и что сейчас у него отличное самочувствие.

«Чувствую себя отлично. Говорили, что может быть недомогание, головная боль, может быть даже температура. Абсолютно ничего. Я через полчаса забыл вообще, что я ее [прививку] делал», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» в субботу.

На этой неделе стало известно, что лидер ЛДПР Жириновский привился первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса «Спутник V», разработанной в России.