Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник выразил мнение, что Пенсионный фонд РФ будет упразднен, а пенсии начнут выплачивать гражданам напрямую.

«Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен», — сказал Жириновский журналистам перед началом пленарного заседания Госдумы.

«Это огромное количество чиновников, помещений, это огромная бюрократическая структура. И пенсии [станут] платить напрямую гражданам», — добавил лидер либерал-демократов, отметив, что произойдет «такая цифровизация движения денег по стране».

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