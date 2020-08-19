Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о споре с ведущим «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным.

Как признался политик, он поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав России до Нового года.

Ранее депутат Госдумы также неоднозначно комментировал ситуации в стране. Так, он отмечал, что президент Александр Лукашенко в ближайшие годы якобы будет вынужден покинуть Белоруссию.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек. Погибли несколько человек.