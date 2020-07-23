Существуют два сценария развития процесса над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, суд будет идти несколько месяцев, и если суд не найдет «достаточно улик для вынесения обвинительного приговора», то Фургала отпустят, и он вернется в Хабаровск».

При этом Жириновский в эфире в Instagram отметил, что второй сценарий учитывает, что «всё-таки суд вынесет обвинительный приговор». При этом по некоторым эпизодам истекли сроки исковой давности, а где-то, «может быть, нет явных улик».

«Но мы добьемся — обещаю вам это — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован», — подчеркнул политик.