Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал запретить гражданам России выезд за границу, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. По его словам, в первую очередь следует закрыть границы с «враждебной» Турцией.

Турцию вообще нужно запретить! И туда больше никого не пускать. Вы же видите, что они творят у нас, — сказал он.

Он отметил, что нужно запретить въезд на курорты, расположенные за рубежом. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Россиянам продлили ограничения на год

Как писал NEWS.ru, в Турции из-за коронавируса были ужесточены ограничения. Как туристам, так и местным жителям запрещено курить на улицах. Нарушителям грозит штраф в 118 лир (2,1 тысячи рублей).

С начала курортного сезона и на конец октября среди 326 российских туристов, приехавших в отпуск на турецкие курорты, зафиксировано 11 летальных исходов, связанных с коронавирусом.