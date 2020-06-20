Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат скандального матча 23-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов», который

завершился со счетом 10:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» не смог против «Сочи» сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команду и тренеров отправили на карантин. В близком контакте с зараженными находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки, тренерский штаб и персонал команды.

Руководство Премьер-лиги устранилось от разрешения возникшей ситуации, предоставив клубам договариваться самим. В Сочи наотрез отказались переносить игру, в случае отмены которой дончанам грозило техническое поражение. В результате ростовчане делегировали на выездную игру команду из воспитанников своей академии 2001-2004 годов рождения.

«Мы выражаем возмущение, что руководство Премьер-лиги и РФС не перенесли этот матч, и руководство «Ростова» было вынуждено отправить запасной состав. В итоге это был не матч, а издевательство.

Эпидемия — это форс-мажорные обстоятельства. Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи.

Надо встать на защиту футболистов «Ростова», отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав», — написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Отметим, что после победы «Сочи» жены футболистов «Ростова» поздравили «триумфаторов», адресовав им неприличные жесты.