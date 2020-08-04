Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко выпустить арестованных кандидатов или сняться с выборов.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Вечером 14 июля в различных городах Белоруссии прошли массовые несанкционированные акции после решения ЦИК республики отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам — экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико, который сейчас находится под арестом, и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Наиболее крупные протестные акции состоялись в столице Белоруссии. На прошлой неделе в Минске в парке Дружбы народов прошел один из самых больших митингов оппозиции за последнее время.

«Лучше (пусть) превентивно он снимается с выборов, исходя из того, что он видит, что граждане не желают его еще очередного переизбрания. Или же выпускает всех, кого арестовали из кандидатов в президенты, регистрируют их, и они идут на выборы 9 августа. И страна выберет другого президента. А он смирится с поражением. Это было бы лучше для успокоения всех жителей Белоруссии, хотя мы не знаем реальную программу остальных кандидатов», — сказал Жириновский Mpravda.com.

Ранее собеседник агентства не исключил волнений в Белоруссии на следующий день после выборов в случае победы действующего президента, что, по мнению российского политика, может привести даже к отъезду Лукашенко из республики. В этой связи он провел параллели с экс-президентом Украины Владимиром Януковичем, которому пришлось бежать из страны после Майдана.

В выборах главы белорусского государства, помимо Лукашенко, принимают участие еще четыре кандидата — бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская — супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.