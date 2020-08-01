Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, сняв свою кандидатуру.

«Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются… Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться… Александр Григорьевич, оторвитесь вы… и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», — сказал Жириновский на мероприятии, посвященном 50-летию его политической работы.

Лидер ЛДПР также отметил, что «самый лучший вариант» — это возвращение Белоруссии «к родным берегам» по примеру Крыма.

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. Действующий глава государства баллотируется на шестой срок.