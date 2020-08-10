Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал к посольству Белоруссии в Москве, чтобы выразить «отрицательное отношение» к действиям белорусского лидера Александра Лукашенко, передает корреспондент Mpravda.com.

«Сегодня мы пришли сюда, к зданию белорусского посольства, чтобы выразить свое отрицательное отношение к действиям Лукашенко», — сказал Жириновский журналистам возле дипмиссии.

По его словам, все, кто пришли вчера проголосовать, должны были получить эту возможность.

«Практика всех посольств в мире: все, кто пришли, они заходят и голосуют. И так во всех странах мира. Двери посольств закрыли, и сотни тысяч белорусов вообще не могли голосовать. В самой Белоруссии в 8 часов закрыли (участки), люди не все зашли на избирательные участки», — добавил Жириновский.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Граждане страны могли проголосовать на участке в здании посольства Белоруссии в Москве, однако сделать это смогли не все: в связи с эпидемиологическими ограничениями у здания собралась большая очередь, участок закрылся в установленное время. Аналогичная ситуация сложилась в посольствах Белоруссии в других странах.

После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили Mpravda.com, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.