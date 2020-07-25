опираясь на сведения университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Уточняется, что за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 73 715 случаев заражения, умерли 1130 человек.

До этого за минувший день в США зарегистрировали более 68 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 1114 летальных исхода за сутки.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США обнаружили 4 112 651 случай заболевания коронавирусом, скончались свыше 145 тысяч человек. Смогли выздороветь более 1,2 миллиона граждан.

Во всем мире, по сведениям университета, зарегистрировали свыше 15,7 миллиона заболевших коронавирусом и более 640 тысяч летальных исходов. Число поправившихся превысило 9 миллионов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США основательно запаслись лекарством от COVID-19.

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