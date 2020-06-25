Землетрясение на востоке Турции нанесло ущерб домам в сельской местности, жертв, по предварительным данным, нет, заявил губернатор провинции Ван Мехмет Бильмез.

Как ранее сообщил сейсмологический центр Ирана, землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Ирана на границе с Турцией. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Западный Азербайджан в 22 километрах от населенного пункта Катур на глубине 10 километров и в 133 километрах от города Урмия — административного центра провинции.

«По предварительным данным, жертв в результате землетрясения в районе Озальп нашей провинции нет. В некоторых деревнях повреждены дома, размер ущерба оценивается», — написал Мехмет Бильмез в Twitter.