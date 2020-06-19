Сегодня, 19 июня, ровно полгода с того дня, как «чоповец» Евгений Манюров расстрелял двух сотрудников ФСБ на Большой Лубянке. Нам стало известно, что погибших чекистов наградили посмертно.

19 декабря 2019 года, накануне Дня работника органов безопасности, житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл огонь из «Сайги» у общественной приёмной ФСБ по сотрудникам, убив чекистов Альберта Слепова, Вильдана Мухтарова и ранив пятерых человек. Стрелок был ликвидирован на месте. СКР возбудил уголовное дело, но о результатах расследования до сих пор ничего не известно.

Как сообщила «» вдова погибшего старшего лейтенанта ФСБ Вильдана Мухтарова Диана, её супруг и его погибший коллега были награждены «Орденами мужества» посмертно.

— В феврале нам и родственникам второго погибшего были вручены награды, — сообщила Диана. – Вильдан встретил свою смерть на посту и погиб героем.

Со слов вдовы, Вильдан служил около 12 лет в ФСБ, но должности она его не знает. У женщины на руках остались трое детей: двое мальчишек (им по 4 года) и дочка (7 лет).

— Я нахожусь до сих пор в непонятном состоянии. Вильдан был идеальным мужчиной, настоящим семьянином. Мы познакомились, когда он уже год как служил, пошёл по стопам своего отца-военного, сразу после армии надел погоны. Он был не только моим героем, вся его жизнь – это один сплошной героизм, например, незадолго до случившегося в доме, где мы живём, этажом ниже случился пожар. Муж, несмотря на густой дым и пламя, смог вывести весь этот нижний этаж: дедушек, бабушек, детей, до того, как экстренные службы смогли добраться до полыхающего этажа.

У погибшего Альберта Слепова также осталась семья. Убитые сотрудники ФСБ были похоронены со всеми почестями. По словам Дианы, сослуживцы мужа не забывают семью Вильдана и помогают ей.