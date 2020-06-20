Ксения Песьякова, являющаяся женой голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, после разгромного поражения команды в матче 23-го тура чемпионата России от «Сочи» опубликовала фотографию в Instagram, которая позже была удалена.

На снимке Ксения вместе с Дарьей, женой главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, и Яной, супругой полузащитника Алексея Ионова, показывали средние пальцы. В подписи к фотографии дамы поздравляли сочинских футболистов с победой.

«Ростов» не смог против «Сочи» сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команду и тренеров отправили на карантин. В близком контакте с зараженными находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки, тренерский штаб и персонал команды.

Руководство Премьер-лиги устранилось от разрешения возникшей ситуации, предоставив клубам договариваться самим. В Сочи наотрез отказались переносить игру, в случае отмены которой дончанам грозило техническое поражение. В результате желто-синие делегировали на выездную игру команду из воспитанников своей академии 2001-2004 годов рождения под началом тренера молодежной команды Заура Тедеева.