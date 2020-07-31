Гражданская жена украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) задержана в Санкт-Петербурге. Она будет проходить в качестве подозреваемой по делу об убийстве.

Женщину уже доставили в следственный отдел, сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительным данным следствия, она расчленила его тело.

По данным Telegram-канала "Mash на Мойке", Марина Кохал задержана на двое суток.

Ранее в следствии сообщили, что экспертиза не подтвердила факт употребления рэпером наркотиков перед смертью. Причиной смерти мог быть сердечный приступ.

Также сообщалось, что следствие намерено ходатайствовать об аресте Марины Кохал — сожительницы Юшко.

Расчлененное тело Картрайта было найдено вечером 29 июля в доме 134 по Невскому проспекту. По словам супруги, она обнаружила мужа мертвым и решила, что причиной стали наркотики. При этом она приняла решение расчленить тело, чтобы про ее мужа якобы никто не думал плохо.